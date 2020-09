L’utilizzo del bitcoin nel mondo virtuale

Il Bitcoin consiste in una moneta virtuale, infatti essa non viene stampata come quella convenzionale, ma è creata diffusa è scambiata in una modalità che è per intero virtuale, tramite l’utilizzo di computer, software e tecnologia sofisticata. Il Bitcoin e nato da un’invenzione, proprio di Satoshi Nakamoto, pseudonimo utilizzato appunto dall’inventore di questa moneta.

Satoshi ha pubblicato le prime informazioni relative ai Bitcoin e sulla tecnologia che vi è alla base del sistema nel 2008/2009. Questo prende spunto per la sua creazione dall’altro inventore Wei Dai, il quale già da molto tempo in precedenza aveva iniziato ad elaborare un processo tecnologico in grado di generare una valuta virtuale.

Il Bitcoin consiste quindi nella prima cripto valuta mai creata e immessa nel mercato, è espressa dal simbolo ฿, e nei mercati viene utilizzato anche BTC o XBT. La base tecnologica in virtù del funzionamento del Bitcoin, ovvero la blockchain, per il suo funzionamento in modo tale deve essere gestita sempre in modo digitale, ciò sta a significare l’assenza della creazione di una banca centrale, dedita alla produzione immissione nel mercato della moneta; contrariamente per quanto riguarda il Bitcoin le monete sono conservate internamente i giganteschi database che vengono condivisi e per mezzo di sistemi avanzati basati sulla crittografia danno la possibilità di tracciare le transazioni, generare nuovamente moneta, distribuire ai diversi proprietari ed effettuare scambi.

La moneta viene conservata internamente ad un portafoglio virtuale, il quale è salvato all’interno di un particolare indirizzo specifico chi è formato da due chiavi, una pubblica ed una privata: la prima occorre al fine della condivisione tra tutti e per far sì che l’utente sia a conoscenza di dove versare.

La seconda occorre al fine di rendere la possibilità d’accesso al portafoglio specifico e la completa gestione di tutti i suoi scambi. Il Bitcoin pone le sue basi su un nuovo processo tecnologico basato sul peer to peer, nel quale diversi file vengono conservati all’interno di diversi computer che sono connessi ad una rete comune e tra loro; di questi file vi è la possibilità scaricarne pezzi.

Grazie alla rete in questione la moneta Bitcoin non è soggetta a svalutazione in seguito all’immissione sul mercato di nuova moneta, poiché un sistema complesso vede sempre più difficoltà nella risoluzione degli algoritmi di verifica e accesso alle transazioni, dando sicurezza contro possibili problemi di inflazione.

Il Bitcoin rappresenta il principale asset monetario relativo al settore per intero proprio delle cripto valute, utilizzato anche come riserva di valore, è soggetto a capitalizzazione di mercato seguendo progressivamente la crescita delle applicazioni, servizi e dei diversi prodotti con cui esso può essere associato nel loro creazione nel tempo. Bitcoin agisce come lubrificante del sistema DeFi conferendogli un’innata liquidità e sfuggendo il compito di risorsa monetaria fidata promessa come garanzia in molte applicazioni che sono basate sul suo utilizzo.

Infine occorre dire che i progetti Bitcoin DeFi non usano derivati ​​di bitcoin ma basano il loro obiettivo per l’ottenimento della situazione in cui più si ha la possibilità di consentire ai trader di utilizzare bitcoin con conseguenze molto importanti.

