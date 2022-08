Lucumì: “Bologna prima scelta, Sartori mi ha convinto”

Trattativa lunga, ma alla fine chiusa dal Bologna che ha prelevato Jhon Lucumì dal Genk pagando la clausola di rescissione e concedendo una percentuale sulla futura rivendita. Saltata la partita con il Verona per mancanza del visto, il colombiano sarà a disposizione sabato contro il Milan. La sua conferenza stampa di presentazione:

"Sono qui anche grazie a Sartori, che mi ha convinto facendomi sentire desiderato - le sue prime parole - Il progetto Bologna mi piace, ci sono giocatori forti con cui mi alleno con piacere e credo sia una crescita per me dal punto di vista professionale. Il Bologna è sempre stata la mia prima opzione. Medel? In Sudamerica lo conoscono tutti, ha fatto la storia della sua nazionale, ha esperienza e personalità e credo mi aiuterà tanto".