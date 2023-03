Pino Lorenzo: “Col Var sarei stato scagionato. Kean? Pessimo esempio”

C'è ancora spazio per la follia di Moise Kean , espulso dopo appena quaranta secondi nel big match di questo turno di campionato. A commentare l'episodio è stato Pino Lorenzo , intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Lorenzo è stato un attaccante che ha vestito la maglia del Bologna in pieni anni '90, e detiene tuttora il record (negativo) in Serie A, poiché espulso dopo appena dieci secondi.

"Fu un’ingiustizia, l’arbitro vide una gomitata che non c’era. Entrai prima di un angolo per noi: Apolloni mi accolse in area cingendomi con le braccia, mi divincolai e lui crollò a terra. Con la Var sarei stato scagionato". Kean? "Mai reagire, pessimo esempio per i ragazzi. E poi in Italia ci sono troppi simulatori: a ogni contatto urlano. Alleno l’Under 17 della Sanmaurese: ricordo sempre che il calcio è sport di contatto".