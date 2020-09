Locatelli: “Bologna, pensa in grande. Milan? Mai fidarsi dei pronostici”

Thomas Locatelli ha viaggiato su entrambe le sponde, sia al Milan che al Bologna, ma proprio a San Siro ha firmato un prezioso sacco rossoblù ai danni dei rossoneri. L’ex fantasista è stato intervistato dal Carlino sul presente e futuro del Bologna:

“Da tifoso spero in una grande stagione per il Bologna – ha affermato – Tra l’altro dico di non fidarsi mai dei pronostici pensando alla prima partita con il Milan, parlo da uno che ha firmato una vittoria con i rossoneri a San Siro…”.