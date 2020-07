Lo strano Bologna: meglio in trasferta che in casa

Il Corriere di Bologna lo definisce lo strano caso del Bologna.

La squadra di Sinisa Mihajlovic rende molto meglio in trasferta che in casa, con un differenziale di punti che è in assoluto un primato dell’intera Serie A. Il Bologna ha infatti vinto sette volte su quindici lontano dal Dall’Ara con una media punti di 1.41, un rendimento in trasferta che non si vedeva dal 1966, mentre in casa i successi sono solo quattro su sedici gare, con ben sei sconfitte (media punti 1.12). Il differenziale punti quindi è sbilanciato verso la trasferta con un meno 0.41, nessuno in Serie A si è spinto a tanto (seconda è l’Atalanta con meno 0.27).