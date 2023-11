Lo Sterlino e i 110 anni dalla ricorrenza: una campagna per celebrarlo

L'associazione Percorso della Memoria Rossoblù ha lanciato una raccolta fondi per celebrare la ricorrenza. Dopo aver inaugurato un murales nel 2021 dove all'epoca c'era il vecchio campo della Cesoia, in vista del 30 novembre 2023 si vuole ripetere l'esperienza e dedicare un murales anche al campo dello Sterlino ad opera dell'artista bolognese Rusty. Lo Sterlino fu il terzo campo ufficiale della storia proprio dopo la Cesoia e fu il presidente Rodolfo Minelli a individuare in località Ragno, sotto le pendici di Villa Hercolani, in via Toscana, poi via Murri, la sede del nuovo campo. Nell’estate del 1913 vennero avviati i lavori sotto la direzione del Colonnello Cavara, comandante dei Vigili del Fuoco, e dell’ingegner Amadei, mentre la prima partita, l’incontro di campionato contro il Modena, vi venne giocata il 23 novembre 1913 e fu un pareggio (1-1) con rete rossoblù di Emilio Badini. L’inaugurazione ufficiale ebbe invece luogo il 30 novembre 1913 con una cerimonia in grande stile e con la partita tra Bologna e Brescia terminata 1-1. Lo Sterlino riveste una grande importanza nella storia del Bologna perché fu teatro del primo scudetto nel 1925, mentre due anni più tardi, nel 1927, ci fu l'ultima partita ufficiale contro l'Inter (3-0) prima del trasloco al Littoriale.