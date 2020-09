Lo Spezia fa sul serio per Santander

Federico Santander potrebbe presto lasciare le Due Torri. L’attaccante paraguaiano è tutt’altro che una prima scelta per Mihajlovic, e l’arrivo di un’altra punta dal mercato (probabilmente Supryaga) non farebbe altro che ridurre ulteriormente il già poco spazio a sua disposizione.

Lo Spezia sembra la squadra maggiormente interessata al Ropero. Dopo aver abbandonato la pista Skov Olsen, la squadra allenata da Vincenzo Italiano avrebbe messo nel mirino proprio Santander per rinforzare il proprio attacco. L’ostacolo principale al momento è rappresentato dall’ingaggio, visto che il paraguaiano percepisce 1 milione di euro netto all’anno. Le parti stanno trattando per giungere a un accordo, come sottolineato da Il Secolo XIX. Ma la trattativa è tutt’altro che semplice.