Liverani: “A Bologna con la voglia di raggiungere la salvezza”

Intervenuto nel pre partita, Fabio Liverani ha caricato i suoi con delle dichiarazioni forti alla vigilia di una partita che può rivelarsi decisiva per la salvezza dei salentini.

Nelle parole del tecnico la voglia di dare il cento per cento contro un avversario sicuramente non facile come il Bologna, all’andata tanti gol e spettacolo chissà che il ritorno non possa offrire altrettante emozioni:

“Sappiamo di avere a disposizione un solo risultato, lo sapevamo già dopo aver perso lo scontro diretto di Genova. Noi dobbiamo fare il nostro dovere e provare a vincerle tutte: questo deve essere lo spirito, partita per partita. Abbiamo una gara difficile contro il Bologna, due settimane fa ha vinto a San Siro contro l’Inter e vuol dire che ha qualità. Ha un allenatore bravo, preparato… Noi andremo lì con rispetto e l’umiltà di chi sta dietro, ma anche con la fame di chi deve raggiungere l’obiettivo