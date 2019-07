Denswil: “Contatti col Bfc un mese fa. Miha? Lotteremo anche per lui”

Tra pochi minuti, presso la sala stampa del campo sportivo Laranz di Castelrotto, parlerà Stefano Denswil per la prima volta alla stampa bolognese. Tbw seguirà live le parole del neo difensore rossoblù.

“Ho visto Bologna-Napoli e ho parlato con il club un mese fa – ha affermato -La dirigenza ha mostrato grande interesse per me, mi hanno cercato e scritto ogni giorno e per questo ho deciso di venire a Bologna”.

Vedendo quella partita, la squadra è simile a quella dell’anno prossimo. Che impressioni hai avuto?

“Sto cercando di conoscere meglio la squadra in questa settimana. Sono arrivato da 14 giorni e ho ancora un po’ di difficoltà con la lingua. Per il momento sto imparando i vocaboli più utilizzati come ‘uomo’ e ‘solo’. La prima cosa per me è capire il linguaggio del calcio in Italia”.Mi stanno aiutando tutti, per il momento usiamo l’inglese. Conosco già Dijks con cui ho giocato all’Ajax”.

Pratichki ancora kickboxing?

“Non ho intenzione di smettere, mi sono avvicinato a 17 anni a questa disciplina perché un mio amico lo praticava a livello professionistico. Non l’ho mai fatto a livelli alti, solo come allenamento”.

Lo staff tecnico cosa ti ha chiesto in particolare?

“Sono un giocatore di piede sinistro, se è possibile portare su palla. Ai difensori ora viene chiesto questo, iniziare la manovra scambiare con i centrocampisti, tutte cose che già nelle giovanili dell’Ajax mi chiedevano. Sul resto cerco di diventare un giocatore migliore”.

Cosa ti ha detto Dijks e cosa ti ha sorpreso del calcio italiano?

“Mi ha parlato molto bene del feeling con il tecnico, che è un aspetto molto importante e che mi ha convinto. Ho scelto il Bologna anche perché l’Italia è un calcio dove in difesa si impara molto e dove si viene messi duramente alla prova”.

I tuoi obiettivi personali qui

“Penso che questo team possa raggiungere l’Europa League nei miei anni di contratto qui. Ho visto giocare la squadra e credo ci si possa riuscire. Vorrei fare parte di questo cammino”.

Hai affrontato da avversario alcuni tuoi compagni.

“Ho giocato contro Santander e preferisco dimenticare la partita”.

Come hai vissuto la malattia di Mihajlovic?

“Due giorni fa tramite facetime ci ha comunicato la notizia, ogni giocatore era triste, ma il team saprà reagire a questa vicenda, lotteremo per lui mettendo sacrificio e qualità in allenamento e nelle partite. Io sono appena arrivato ma ho già capito che tipo di persona avevo davanti”.