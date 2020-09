De Silvestri: “Qui per dare esperienza, impressionato dalla qualità dei giovani”

Giornata di presentazione per Lorenzo De Silvestri, neo terzino destro del Bologna. Oltre 300 presenze in A e quarta esperienza assieme a Sinisa Mihajlovic. Esperienza, leadership, esempio: sono questi i compiti di De Silvestri che dopo qualche anno di 3-5-2 torna a fare il terzino in una difesa a quattro. Le sue parole in conferenza stampa.

Come sei stato convinto da Mihajlovic?

“Sinisa l’ho conosciuto in varie fasi della carriera, ci siamo parlati e mi ha detto cosa si aspetta da me dentro e fuori dal campo. La scelta di venire qui è stata condivisa in toto da parte mia, ho dovuto aspettare la scadenza del contratto con il Torino e ho raggiunto la squadra tardi, ma mi sono comunque allenato. Il Bologna è una squadra ambiziosa, faccio i complimenti al club per gli step fatti stagione dopo stagione e ho trovato un grande ambiente con un centro sportivo all’avanguardia”.

Lo trovi cambiato Sinisa?

“Bisogna sempre parlare di staff tecnico, e il suo è molto preparato. Il gruppo può crescere e Sinisa ha sempre quella capacità di trasmettere energia ed entusiasmo alla squadra”.

Cosa vi lega di più?

“Questa è la quarta esperienza, in passato a Torino sono stato fuori, così come a Firenze. C’è stato un po’ di tutto e non ho sempre giocato con Sinisa. Sono cose che succedono nella carriera di un calciatore, abbiamo vissuto momenti difficili e momenti positivi, di sicuro ci siamo dati una mano a vicenda crescendo. Io ho voglia di crescere e sono a disposizione”.