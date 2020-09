Mihajlovic: “Sono fiducioso per il campionato. Bonaccini? Coraggioso…”

Dopo le conferenze stampa a distanza del post Covid, Sinisa Mihajlovic è tornato ad incontrare i giornalisti nella sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole. L’occasione è il via al campionato che per il Bologna parte domani sera a San Siro contro il Milan. Il pubblico torna negli stadi, i giornalisti nelle sale stampa: timidi segnali di normalità. Le parole del tecnico serbo.

Che risposte che vuoi domani sera?

“Cominciamo un lungo viaggio sperando che la strada sia dritta. L’obiettivo è crescere. Dobbiamo giocare le partite e non si può perdere senza combattere e l’anno scorso è successo in due occasioni. Ma era una situazione strana dopo il Covid e qualche scusa l’ho trovata, quest’anno se succede di nuovo mi arrabbio. Se giochiamo come sappiamo possiamo battere chiunque. Dobbiamo avere il giusto atteggiamento”.