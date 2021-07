LIVE TBW – Il calendario della Serie A 2021/2022

Alle 18.30 sarà svelato il nuovo calendario della Serie A 2021/2022, che porterà un'importante rivoluzione per le partite del nostro campionato: per la prima volta nella storia, infatti, ci sarà asimmetria tra le partite del girone d'andata e di ritorno, che dunque non coincideranno. La stagione aprirà i battenti il 22 agosto 2021, mentre la data di chiusura è fissata per il 22 agosto 2022. Ecco il sorteggio live, in aggiornamento, a partire dalla prima giornata:

"Iniziamo bene in casa, ci sarà la Salernitana e per me sarà una gara speciale visto il mio passato in Campania da giocatore. Poi ci saranno due partite in trasferta, contro due squadre complicate che fanno la Champions League, ma prima o poi dobbiamo incontrarle tutte. Asimettria del calendario? Non ci crea problemi, anzi: è particolare e divertente".