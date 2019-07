Dijks: “Lotteremo per Sinisa. Mercato? Sono felice qui”

E’ cambiato il tuo ruolo rispetto a un anno fa, con Mihajlovic sei sbocciato e ora sei un riferimento per i compagni. Cosa ne pensi?

“L’anno scorso con Inzaghi non siamo andati bene a inizio stagione, il cambio con Mihajlovic ha stravolto le cose sia per me che per la squadra. Abbiamo chiuso alla grande la stagione e ora sono un ragazzo totalmente diverso. Sento di essere un giocatore importante per il Bologna e in campo mi sento meglio. Il coach parla con noi e ora va molto meglio rispetto all’anno scorso, mi vedono un calciatore diverso”.