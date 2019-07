LIVE TBW – Conferenza di Angelo Da Costa

È Angelo Da Costa il protagonista della conferenza stampa di oggi al centro sportivo Laranz di Castelrotto. Ecco le parole del brasiliano.

“Non vedevamo l’ora di iniziare dopo che eravamo riusciti a finire bene l’anno. Il gruppo è una famiglia, ci siamo uniti tanto l’anno scorso per salvarci e ancora di più oggi dopo la malattia del mister. Il mio rimpianto è non aver conosciuto Sinisa prima, avrei potuto fare un’altra carriera. Non è stato facile reagire, ma lui ci ha insegnato tante cose belle e non possiamo arrenderci. Alzeremo subito la testa come ha fatto lui. Abbiamo un impegno morale con lui e con Bologna per dare tutto sempre”.