Mihajlovic: “Hickey infortunato, gioca Denswil. Napoli? Da Scudetto”

Sfida tra squadre spettacolari, propense più a fare male che a difendere. Sinisa Mihajlovic e Rino Gattuso si affronteranno domani sera al Dall’Ara in quella che promette essere sfida spettacolare. Nel Bologna si aggiunge un problema all’adduttore per Hickey. Le parole del tecnico serbo in conferenza stampa.

Ci saranno scelte diverse domani sera nella formazione?

“Hickey non è scelta tecnica ma infortunio. Ha giocato sempre, all’improvviso secondo voi non gioca più? E’ un infortunio leggero, vediamo se potrà essere in panchina per qualche minuto. Medel? Lo recuperiamo dopo la sosta. Siamo come sabato con Hickey in meno, si va di male in peggio ma non ci arrendiamo”.

State spingendo in allenamento o sono casuali gli infortuni?

“Sono infortuni di poco conto, quelli dell’ultimo periodo. A parte Medel sono tutti traumatici, quindi non c’entra allenamento. Non stiamo facendo boxe”.