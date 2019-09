L’Italia di Mancini è a Bologna

Dopo appena due giornate di campionato, la Serie A si ferma: è già tempo di nazionali. Le selezioni sono infatti impegnate nelle qualificazioni agli Europei della prossima estate, Italia compresa. La squadra di Mancini si allenerà proprio a Bologna per i prossimi due giorni, in preparazione alle sfide con Armenia e Finlandia. Gli azzurri si raduneranno oggi pomeriggio a Casteldebole, dove vi rimarranno fino a domani sera.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Oggi e domani il centro tecnico Niccolò Galli ospiterà il raduno della Nazionale di Roberto Mancini.

Gli azzurri si raduneranno nel pomeriggio a Casteldebole dove si alleneranno per due giorni in preparazione alle gare contro Armenia e Finlandia valide per le qualificazioni a Euro 2020”.