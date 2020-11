Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna comunica di aver rinnovato la partnership con Linkem che sarà Connecting Partner del Bologna anche per la stagione 2020-21. Per il terzo anno, l’operatore 5G leader nell’erogazione di servizi Internet a banda ultra larga senza fili, sarà al fianco della Prima Squadra e sulle maglie del Settore Giovanile e della Scuola Calcio rossoblù in qualità di back jersey sponsor.

