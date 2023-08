Il “singolare” titolo di Tuttosport: “Juve, ti fai dire che rubi?”

Il quotidiano titola a caratteri cubitali 'Juve, ti fai dire che rubi?', sottolineando la rabbia dei tifosi rispetto alle esternazioni social sul chiaro rigore non assegnato al Bologna e a fronte del silenzio della società. Come sempre accade in questi casi, si fa riferimento a presunti rigori non assegnati ai bianconeri e Tuttosport prende ad esempio il contatto Moro-Chiesa: 'In tv e social si è parlato solo del rigore negato al Bologna. Il fallo su Chiesa è sparito. Aldo Serena: 'Il primo errore è quello'.