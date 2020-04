Ligue 1: chiusura definitiva della stagione 2019/2020

Dopo l’Olanda, anche la Francia si ferma.

La Ligue 1 2019/2020 non avrà termine. Lo ha annunciato poco fa il primo ministro francese Edouard Philippe al Parlamento, sottolineando come la stagione agonistica 2019/2020 degli sport professionistici non potrà riprendere, con particolare riferimento al calcio. In Francia è prevista una riapertura l’11 maggio, ma sarà progressiva e maggiormente indirizzata alle attività produttive e non allo sport. Gli eventi con più di 5mila persone, o che possono generare assembramenti, saranno vietati fino a settembre. In Francia, gruppi di più di 10 persone sono considerati assembramenti e per questo motivo il calcio non potrà ripartire.