Si avvicina la quarta avventura italiana di Joe Tacopina nel calcio.

Dopo Roma, Bologna e Venezia, l’avvocato di New York è pronto a rilevare il Calcio Catania. Incontri preliminare negli ultimi giorni con gli attuali proprietari e oggi, secondo Tmw, sarebbe arrivata l’offerta ufficiale. Tacopina avrebbe recapitato sul tavolo di Sigi la proposta formale di acquisto della società. Per Tacopina una promozione col Bologna in A e una col Venezia in B.