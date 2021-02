L’assessore del sport e della cultura, Matteo Lepore, è intervenuto a Radio Nettuno Bologna Uno per parlare delle novità inerenti allo stadio Dall’Ara e allo stadio temporaneo. Ecco le sue parole:

“Stiamo investendo sul patrimonio culturale e sappiamo di trovarci in un periodo in cui i giovani stanno soffrendo per la mancanza dello sport. Occorre essere prudenti, ma non vogliamo farci trovare impreparati una volta che questa pandemia finirà”.