Lehmann propone: “Tifosi allo stadio? Possibile occupando un posto ogni 4”

La Bundesliga sta spingendo per ripartire, mentre ancora tutto il restante calcio europeo naviga in alto mare in termini di tempistiche e modalità. Per quanto riguarda i tempi, salvo imprevisti, la Germania tornerà in campo già il 9 maggio. Per quanto riguarda il come, invece, con tutta probabilità le partite riprenderanno a porte chiuse. Tuttavia, dice la sua Jens Lehmann, ex portiere della nazionale tedesca, che – appena superato il contagio da Coronavirus – propone una soluzione alquanto rischiosa.

“Si potrebbe aprire lo stadio solo al 25% del pubblico standard – spiega l’ex Bayern Monaco ai microfoni della “Bild”, che poi continua – Occupando un solo posto a sedere ogni 4 si manterrebbero le distanze necessarie tra i tifosi. Poi chi non rispetta le regole verrà espulso e bandito dallo stadio”. Per fortuna, però, questa non sembra essere al momento la strada che intraprenderà la Bundesliga.

Fonte: “Tuttomercatoweb”