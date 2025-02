Lecce-Bologna, le info trasferta

L’US Lecce comunica, in relazione a #LecceBFC della 24° giornata in programma al Via del Mare domenica alle 18, che è aperta la vendita dei biglietti dei Distinti Sud Est – Settore Ospiti (capienza 1075 posti) al costo di 19€ (ridotto Under14 9€) nei punti del circuito Vivaticket oppure online qui.