In quella che sarà l’ultima partita del 2019, il Lecce arriva in leggera emergenza per quanto riguarda la situazione infortunati.

Come infatti si evince dal comunicato ufficiale presente sul sito della società, non hanno preso parte all’allenamento di questa mattina Biagio Meccariello , Zan Majer e Gianluca Lapadula, indisponibili per il match contro i rossoblu. Da valutare invece le condizioni di Rossettini e Calderoni, per loro ancora lavoro differenziato.