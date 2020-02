Le promozioni per Bologna-Udinese

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna comunica le promozioni in biglietteria per la sfida contro l’Udinese. Sono state rinnovate anche per il match contro i friulani le promozioni valevoli contro il Genoa.

Promozione Under 6: acquistabile nei punti vendita Vivaticket e call center BFC 051.6111177. Valido in tutti i settori tranne Premium e Kids Stand, l’adulto accompagnatore può essere abbonato o possessore di biglietto. Costo: 1 €.

Promozione Under 14: acquistabile solo nei punti vendita Vivaticket e call center BFC 051.6111177. Valido nei Distinti. L’under 14 paga un prezzo simbolico di 0,50 €, mentre l’accompagnatore adulto paga 10 € (oppure nulla se abbonato).

Promozione Universitari: valido nei Distinti al costo di 10 €. Si deve esibire libretto universitario o badge sia per l’acquisto che per l’ingresso allo stadio.