Da valutare alcune scelte di Pirlo che ha qualche infortunato e qualche positività al Covid. Soprattutto in difesa se non dovesse recuperare Demiral potrebbe vedersi Danilo in mezzo con Chiellini a riposo.

(4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Bonucci, Frabotta; McKennie, Arthur, Betancur, Bernardeschi; Morata; Ronaldo.