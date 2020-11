Le probabili formazioni di Bologna-Crotone

Dopo l’eliminazione in Coppa Italia, il Bologna deve voltare pagina e per farlo oggi alle 15 al Dall’Ara ci sarà il Crotone. Nella difesa di Mihajlovic, dopo il turno di riposo in Coppa, tornerà Danilo a fare coppia con Tomiyasu. A centrocampo sicuro del posto Schouten e ad accompagnarlo una tra Svanberg, Dominguez, Poli e Medel, con lo svedese in vantaggio. Scelte confermate negli altri ruoli. Il Crotone di Stroppa dovrà fare a meno di Cigarini, Rispoli, Benali, Djidji, Riviere e dell’ex Siligardi. Cigarini in cabina di regia verrà sostituito da Petriccione. Tornerà Luperto dalla squalifica per completare il pacchetto arretrato con Marrone e Magallan. Nessuna novità negli altri ruoli.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Vulic, Reca; Messias, Simy.