Le pagelle di Gazzetta: male Pyyhtia, brilla Zirkzee

La vittoria del Bologna nel derby di Coppa Italia contro il Cesena lancia tanti buoni segnali in vista dell'inizio del campionato, anche se non tutti i singoli sono arrivati alla sufficienza secondo La Gazzetta dello Sport.

Il peggiore tra i rossoblù secondo la rosea è Pyyhtia, 5 pieno in pagella per lui. Insufficiente anche Marko Arnautovic, che rispetto al finlandese prende però mezzo voto in più. Le note liete invece sono diverse: Corazza e Zirkzee, gli autori dei due gol, sono i migliori secondo il quotidiano e prendono 7, bene anche Bonifazi e Ferguson che arrivano al 6,5.