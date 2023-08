Le pagelle del Cor Bo – Corazza e Zirkzee i migliori

Ed è quella del giovane Pyyhtia, che da esterno d'attacco risulta spesso estraniato dal gioco: 5 pieno per lui. Insufficienti anche Arnautovic ed Aebischer, che non superano il 5,5. Per il resto solo sufficiente, molte delle quali anche abbondanti: spicca il 7 pieno per Corazza e Zirkzee, autori delle reti decisive, bene anche Posch, Beukema e Dominguez che strappano un 6,5.