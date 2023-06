Le maglie di Lecce-Bfc all’asta per beneficenza

C’è tempo fino alle 15 di lunedì 12 giugno per aggiudicarsi una delle quattro maglie da gara indossate in campo dai rossoblù in occasione di #LecceBFC . Si tratta delle maglie autografate di Lorenzo De Silvestri , Musa Barrow , Andrea Cambiaso e Stefan Posch .

Il ricavato dell’asta andrà a sostegno del progetto “Battiti” della Fondazione Policlinico Sant’Orsola: le donazioni contribuiranno infatti ad acquistare 90 magliette super tecnologiche capaci di rilevare tutti i dati sulla salute del cuore e di trasmetterli in modo continuativo all’ospedale attraverso un dispositivo nascosto in un bottone, consentendo a chi convive con uno scompenso cardiaco di rilevare in modo tempestivo eventuali segnali di allarme e di intervenire in modo tempestivo evitando crisi ed ospedalizzazione.