Le gag del Bologna sui valori di Fifa, Sansone ci casca: “Ma le guardate le partite?”

Nico Dominguez e Nicola Sansone da una parte, Marko Arnautović e Charalampos Lykogiannis dall'altra. Sfida sui valori scelti da Fifa nel noto videogame per i giocatori rossoblù. In un video Twitter il Bologna ha ripreso la sfida a suon di domande tra i quattro giocatori, tra gag, risate e qualche piccolo appunto sui valori di Nicola Sansone. Ovviamente scherzando, perché lo hanno preso in mezzo...