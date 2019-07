Le formazioni ufficiali di Bologna – Schalke 04

Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il Bologna comunica le formazioni ufficiali dell’amichevole tra i rossoblù e lo Schalke 04. Tomiyasu partirà titolare così come Poli. In attacco spazio a Palacio e Destro in panchina. Per lo Schalke 04 in campo due conoscenze del calcio italiano: in difesa ci sarà l’ex giocatore della fiorentina Nastasic mentre a centrocampo giocherà l’italo-tedesco Daniel Caligiuri.

SCHALKE 04: Nubel, Kenny, Nastasic, Stambouli, Carls, Caligiuri, Mascarell, Harit, Oczipka, Mercan, Reese. All.: Wagner.

BOLOGNA: Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Krejci; Poli, Kingsley, Soriano; Orsolini, Palacio, Sansone. All.: Mihajlovic.

ARBITRO: Altmann.