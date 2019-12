Le condizioni di Santander

Tira un grosso sospiro di sollievo Federico Santander. L’attaccante del Bologna, pochi minuti dopo il suo ingresso in campo nel finale di gara di ieri, ha infatti subìto un duro colpo alla gamba da parte di un giocatore del Lecce. Il paraguaiano si è così accasciato a terra dolorante, ed è stato costretto ad uscire in barella.

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto questa mattina, però, non hanno evidenziato alcuna frattura alla tibia per il numero 9. Niente di rotto dunque per Santander, che per poco non si è visto trasformare queste vacanze natalizie in un incubo. Le sue condizioni verranno comunque costantemente monitorate, e alla ripresa degli allenamenti Mihajlovic saprà quando riavrà a disposizione il suo centravanti.

Fonte: “Corriere dello Sport”