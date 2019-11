Le condizioni degli infortunati

Dopo la sconfitta casalinga contro l’Inter, il Bologna affronterà domani sera il Sassuolo: i rossoblu saranno di scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia, gara valida per la 12^ giornata di Serie A. Mihajlovic non avrà però ancora la rosa al completo. Contro i neroverdi ritorna Medel ma, come riporta il sito ufficiale del club, ci sono ancora diversi giocatori infortunati che rimarranno a Casteldebole e non rientreranno prima della sosta.

Allenamento differenziato per Destro, mentre solo terapie per Tomiyasu e Dijks. Il centravanti titolare sarà dunque uno tra Palacio e Santander, mentre i terzini verranno sostituiti – come nelle ultime uscite – da Mbaye e Krejci, entrambi dimostratisi piuttosto affidabili.