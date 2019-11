Le condizioni degli infortunati

Il Bologna ha ora davanti a sé due giorni di riposo. I rossoblu si ritroveranno martedì mattina a Casteldebole per cominciare a preparare la gara di domenica all’ora di pranzo al Dall’Ara contro il Parma, valida per la 13^ giornata di Serie A. Mihajlovic deve innanzitutto sperare di svuotare l’infermeria, visto che nel derby emiliano saranno assenti anche Danilo e Bani per squalifica.

La notizia migliore è il rientro di Tomiyasu, che ha finalmente smaltito il problema muscolare: il difensore giapponese si allena interamente con il resto del gruppo, e domenica sarà per forza di cose titolare. E’ probabile che il tecnico serbo scelga di lasciarlo a destra, portando Mbaye al centro insieme a Denswil. A sinistra invece non ci sarà Dijks, che non è ancora guarito del tutto: sia l’olandese che Soriano infatti lavorano ancora in palestra. Pronti dunque Krejci e Svanberg. Incerte anche le condizioni di Destro, che continua a svolgere un allenamento personalizzato.