Le 48 ore della Superlega

Di Davide Gerosa

"Football is for the fans" e "Earn it" queste sono le frasi che sono state mostrata dal Leeds United nel riscaldamento prima del match contro il Liverpool. Il calcio è per i tifosi e la Champions va guadagnata sono i messaggi che ha voluto comunicare la squadra di Bielsa alle partecipanti della Superlega, tra cui i Reds di Klopp.