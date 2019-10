Lazzara: “La Sampdoria è in difficoltà. La squadra è unita intorno a Ranieri”

Nell’edizione odierna di Sport Today è intervenuto Andrea Lazzara, giornalista genovese che ha parlato della Sampdoria, prossimo avversario del Bologna: “La Sampdoria in questo momento è sicuramente in difficoltà. La squadra è stata costruita male, complice anche Ferrero che ha commesso molti errori. Si aspettava di vendere il club alle sue cifre, francamente numeri esagerati per il valore reale del club. Ha provato a coprire i suoi errori con Di Francesco in panchina, ma non ha pagato, la squadra non era quella che voleva l’allenatore. I tifosi sono molto arrabbiati sia con Ferrero che con Garrone.”

