Lazio, responsabile marketing: “Vendite biglietti regolari contro il Bologna”

La situazione Coronavirus è complicata, ma al momento l’intera giornata di Serie A non è stata sospesa. Ad essere a rischio sono le gare che si giocano al Nord Italia, o quantomeno lo è la presenza del pubblico. Non sembra esser preoccupata dunque la società biancoceleste, che attraverso il suo responsabile marketing Marco Canigiani – ai microfoni di “Lazio Style Radio” – aggiorna sulla situazione in vista del match contro il Bologna, in programma all’Olimpico sabato pomeriggio.

“Al momento non abbiamo ricevuto comunicazioni ufficiali su Lazio-Bologna, le vendite sono aperte e tutto procede come da programma. Sono già stati venduti oltre 11.000 biglietti, il settore nord è quasi tutto esaurito. Si va verso i 35.000 spettatori. Rinviare altre partite sarebbe un problema per il calendario, speriamo si possa giocare regolarmente. Le autorità competenti ci aggiorneranno costantemente, e noi faremo lo stesso con il nostro pubblico in maniera tempestiva”.