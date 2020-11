Lazio, Lotito choc: “Cosa vuol dire positivi? Anche nella vagina ci sono i batteri…”

Il caos tamponi in casa Lazio, negativi in campionato, positivi in Europa, con il dubbio del gene N a cui sarebbe risultato positivo Immobile, ha scatenato la reazione del patron biancoceleste Lotito.

Nell’edizione odierna di Repubblica vengono riportate le ultime dichiarazioni del numero uno della Lazio, e sono a dir poco incredibil: “Ma che vuol dire positivo? – ha attaccato Lotito – Positivo vuol dire contagioso, no? Anche nella vagina delle donne, di tutte le donne del mondo, ci sono i batteri. Ma mica tutti sono patogeni”. Il problema, sottolinea il quotidiano, che virus e batteri non sono la stessa cosa.