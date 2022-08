Lazio Bologna, vendita biglietti da domani

Mancano pochi giorni all'esordio ufficiale del Bologna in campionato, e per i tifosi che intendono seguire la squadra all'Olimpico contro la Lazio è arrivato il momento di attrezzarsi.

In relazione alla trasferta dell'Olimpico per la prima giornata di Serie A che vedrà i rossoblù scendere in campo domenica alle 18.30, la Lazio ha comunicato che aprirà domani la vendita dei biglietti di Distinti Sud Ovest al costo di 25 euro. I biglietti potranno essere acquistati fino alle 19 di sabato online tramite il circuito Vivaticket.