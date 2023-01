Lazio-Bologna in memoria di Sinisa Mihajlovic: la famiglia sarà in tribuna

Non c'era partita migliore per ricordare ancora una vola Sinisa Mihajlovic, scomparso prematuramente un mese fa. Lazio-Bologna di giovedì, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, sarà l'occasione per celebrare il compianto Sinisa e lanciare una campagna a favore dell'ADMO, l’Associazione Donatori Midollo Osseo.​