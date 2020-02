Lazio-Bologna, i precedenti

Sabato pomeriggio il Bologna farà visita alla Lazio allo Stadio Olimpico. Le due squadre si sono affrontate nella loro storia ben 149 volte: 54 vittorie rossoblu, 43 pareggi e 52 successi biancocelesti. Considerando solo le gare giocate a Roma, però, il bilancio è ben diverso: 36 trionfi a 14 per i padroni di casa.

La gara d’andata al Dall’Ara è terminata 2-2; in pareggio (3-3) si è conclusa anche l’ultima gara all’Olimpico, la quale risale alla fine della scorsa stagione. Il Bologna però non vince contro la Lazio dall’11 marzo 2012: a Roma terminò 1-3 per gli ospiti. Nelle ultime 13 partite, tra casa e trasferta, i felsinei contano 7 pareggi e 6 sconfitte: fra queste si registra anche un pesantissimo 6-0 nel maggio 2013. Nelle ultime 3 uscite esterne, però, i rossoblu hanno ottenuto 3 pareggi importanti: il Bologna non perde all’Olimpico dall’agosto 2015 (2-1).