In un periodo così difficile non manca di certo la voglia da parte dei calciatori di tornare in campo.

Molti di loro non hanno infatti mai perso l’occasione di esternare il loro desiderio di ritorno in campo anche attraverso i social.

Tra questi, anche Skorupski, il numero uno rossoblu ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto mentre si allena attendendo il ritorno in campo. Segno evidente della voglia da parte del polacco di rimettersi in gioco il prima possibile.