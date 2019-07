Lappalainen: “Voglio fare bene in Canada per tornare un giorno al Bologna. Prefersico giocare sulla…”

Questo pomeriggio il Bologna ha presentato il nuovo acquisto Lassi Lappalainen, centrocampista offensivo classe ’98, già Nazionale finlandese, prelevato dall’HJK. Il giocatore non resterà in Emilia ma sarà girato in prestito al Montreal. Queste le sue prime dichiarazioni:

“Ho giocato il primo turno di Champions League aiutando l’HJK con due gol e un assist, decisivi per la qualificazione. Ho segnato più volte anche con le Nazionali minori del mio paese e sono nel giro della Nazionale maggiore. Cercherò di fare bene e segnare il più possibile.”