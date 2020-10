Lappalainen ancora in gol

Nella notte appena passata il Montreal Impact, reduce da 4 sconfitte ed 1 pareggio, è andato a caccia della vittoria contro il Columbus Crew, primo in classifica ad Est.

Henry ha scelto un 3-5-2 e ha schierato al centro della difesa Binks, rientrante dalla squalifica, e in attacco Lappalainen. Entrambi saranno futuri giocatori rossoblù. Nel match l’attaccante finlandese ha trovato il suo quarto centro in campionato, segnando la rete al minuto 23′. Successivamente, però, al 61’ Lappalainen è stato costretto ad uscire per uno stiramento muscolare (ancora da valutare). Alla fine l’incontro è terminato 1-2 per il Montreal che ha trovato un’importante vittoria fuori casa.