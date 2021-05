La Virtus sbanca ancora Brindisi: 2-0

La Virtus batte Brindisi e si aggiudica gara 2 dei playoff

Grazie (ancora una volta) ad un difesa ferrea, i bianconeri guidati da Sasha Djordjevic si portano avanti 2-0 nella serie di semifinale playoff e, mercoledì 2 giugno, avranno a disposizione il primo match point per chiudere il conto fra le mura amiche della Segafredo Arena. Ancora una volta (come già successo in gara 1) un ispiratissimo Teodosic, coadiuvato dal solito Belinelli (autore di 16 punti) ed un ottimo Pippo Ricci da doppia doppia, ha trascinato le V nere ad un passo dalla finale scudetto. Da rimarcare anche la prova di Abass (9 punti per lui) ed un Gamble solido sia in difesa che in attacco (10 punti).