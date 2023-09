La Virtus domina Brescia e vince la Supercoppa

La Virtus Segafredo Bologna si aggiudica la terza Supercoppa consecutiva grazie ad una prova maiuscola da parte di tutta la squadra, guidata magistralmente da un coach Luca Banchi salito sulla panchina nemmeno una settimana fa. Una partita completamente dominata dalla Segafredo che ha toccato anche i 39 punti di vantaggio (82 a 43) all'inizio dell'ultimo quarto. La svolta della gara è arrivata nel terzo quarto quando gli uomni di Banchi hanno piazzato un parzialone da 28-8 e per la GermaniBrescia non c'è stato più nulla da fare. Per la Virtus si tratta dunque di una rivincita importante dopo l'amarezza subita dalla stessa Brescia nella finale di Coppa Italia nella scorsa stagione. Per le Vu Nere sugli scudi Jordan Mickey, che in questo momento pare il giocatore più in forma della squadra, Shengelia un vero e proprio professore in campo, bene anche Pajola, Cordinier e capitan Belinelli. Minuti importanti anche per Devontae Cacok e Mascolo. La stagione per i bianconeri non poteva cominciare nel migliore dei modi dopo gli scossoni delle scorse settimane. La Virtus batte Brescia 97 a 60 e vince la quarta Supercoppa della sua storia.