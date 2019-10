La Virtus batte il Maccabi Rishon 96 a 77

Seconda vittoria consecutiva per la Virtus Bologna in EuroCup.

Sotto gli occhi di Patron Massimo Zanetti, la band guidata da Sale Djordjevic ha battuto gli israeliani di 19 punti. Maccabi Rishon (squadra vice campione di Israele) che nel terzo quarto è stato anche a più 2.

Per la Virtus ottima prova da parte di Frank Gaines, autore di 21 punti, Stefan Markovic (15 punti), ma soprattutto occorre rimarcare la gara di Alessandro Pajola: per lui 10 punti (2 bombe) 2 rimbalzi e due assist. Teodosic, visibilmente (e giustamente) stanco, ha comunque messo a referto 11 punti in 24 minuti.

Tabellino:

Gaines, 21

Pajola, 10

Baldi Rossi, 9

Markovic, 15

Ricci, 11

Cournooh, 6

Hunter, 6

Teodosic, 11

Gamble, 7