La Turchia punta Krejci, Nagy e Donsah

Se rinforzarsi è l’obiettivo del calciomercato rossoblu, non bisogna sottovalutare il valore che le cessioni possono avere in questo senso. E allora ecco che il Bologna è molto attivo anche nel mercato in uscita, con Krejci, Nagy e Donsah i primi indiziati pronti a lasciare l’Emilia. Sui tre rossoblu ci sarebbero sirene turche: il Kasimpasa punta il ceco, il Trabzonspor sull’ungherese e infine Fenerbahce e Rizespor, insieme a Lecce, Brescia e Parma sognano il ghanese.

Sul banco dei partenti anche Calabresi, probabilmente andrà in prestito per crescere, e tutti i giocatori rientranti dai prestiti: Falletti, Avenatti, Rizzo e Crisetig.

Lo riporta Il Resto del Carlino.