La Stella Rossa e lo sport serbo omaggiano Mihajlovic

Come riportato dal Corriere dello Sport, Mihajlovic era molto amato in patria. Tutto il mondo dello sport serbo ha voluto ricordare il campione scomparso ieri.

La Stella Rossa ha aperto un libro di condoglianze presso il Museo allo Stadio Marakana di Belgrado. Con i colori biancorossi Sinisa ha conquistato nel 1991 l'accoppiata Coppa dei Campioni e Coppa Intercontinentale. Il ministro dello sport Gajic , il presidente della Stella Rossa Mijailovic , ex giocatori del club e sostenitori si sono ritrovati lì per dare il loro ultimo saluto a Mihajlovic . Stamattina si terrà anche una cerimonia nel centro stampa dello stadio.

Domani, probabilmente, sarà presente a Roma anche una delegazione della Federcalcio serba. Ieri i media serbi hanno ricordato e celebrato la figura di Sinisa con foto e titoli in prima pagina, come proposto da Politika e Blic, due quotidiani. Anche l'idolo sportivo serbo per eccellenza, Novak Djokovic, ha voluto salutare tramite un tweet l'ex calciatore.